Vice-governador participa de desfile cívico-militar em João Pessoa

O vice-governador Lucas Ribeiro participou, na manhã deste sábado (7), do tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro. O evento, que aconteceu na Avenida Duarte da Silveira, marcou os 202 anos da Independência do Brasil, e contou com a apresentação de representantes das Forças Armadas, órgãos da Segurança Pública do Estado, entidades de classe e escolas.

O evento foi iniciado com o embarque do vice-governador na viatura blindada de transporte de pessoal do Exército (Urutu) para revista às tropas. Dentre os atos que marcaram a programação do desfile cívico-militar de 7 de Setembro, foram realizados ainda o hasteamento das bandeiras e a extinção do fogo simbólico – ato de encerramento da Semana da Pátria.

O vice-governador ressaltou a importância de celebrar um dia marcante para a nação e fortalecer o espírito cívico nos cidadãos.

“É também uma oportunidade, através do desfile, das pessoas verem o quanto as nossas forças de segurança estão bem equipadas, bem formadas. Temos aqui armamentos de ponta para que o nosso capital humano, que são os homens e mulheres que estão na linha de frente, estejam bem preparados e equipados para enfrentar os desafios do dia a dia”, disse Lucas Ribeiro, que esteve acompanhado da segunda-dama Camila Mariz.

Já o comandante geral da Polícia Militar, coronel Sergio Fonseca, destacou a importância da PM na missão de promover a segurança pública do estado.

“Como uma instituição que tem na sua missão constitucional promover a manutenção da ordem pública e o policiamento preventivo, nós nos sentimos muito honrados em estar participando de mais um desfile do 7 de setembro”, disse.

O comandante do 1º Grupamento de Engenharia (1º Gpt E), Alessandro Silva, por sua vez, frisou a importância da data para celebrar as conquistas que o país teve ao longo dos mais de 200 anos de independência.

“O 7 de setembro é uma data muito importante para a nossa sociedade e para o nosso país, onde fortalecemos ainda mais sentimentos de patriotismo e o nosso civismo”, falou.

Passaram pela Avenida Duarte da Silveira, integrantes das Forças Armadas, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Secretaria da Administração Penitenciária (Seap), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Guarda Civil Metropolitana e Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), entidades de classe, Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (Fundac), Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad), e escolas estaduais e municipais.

