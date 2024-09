Prefeitura da Paraíba começa a inscrever para concurso público

A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, no Sertão da Paraíba, divulgou edital retificado de um novo Concurso Público que tem como objetivo a contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais que tenham níveis fundamental, médio, técnico, superior e magistério.

Segundo o edital retificado, os requisitos para alguns cargos foram alterados.

Outra mudança foi referente a prova de títulos, agora serão convocados os candidatos de nível superior.

Além disso, o conteúdo programático para o cargo de Nutricionista também foi alterado.

As 357 oportunidades estão distribuídas conforme os respectivos níveis de escolaridade:

Nível Fundamental IncompletoAgente de Correição Animal (2 vagas); Auxiliar de Magarefe (4 vagas); Calceteiro (3 vagas); Coveiro (2 vagas); Gari (30 vagas); Jardineiro (6 vagas); Operador Máquinas Pesadas (3 vagas); Merendeira (13 vagas); Pedreiro (12 vagas); Servente de Obras (20 vagas); Vigia (37 vagas); Zelador (6 vagas);

Nível Fundamental Completo:Auxiliar de Serviços Gerais (14 vagas); Encanador (2 vagas); Monitor de CAPS (1 vaga); Motorista B (21 vagas); Motorista C (1); Porteiro (14 vagas) Serralheiro (1 vaga);

Nível Médio/Técnico:Agente Administrativo (9); Agente Comunitário de Saúde (17 vagas); Agente de Combate às Endemias (3 vagas); Agente Municipal de Trânsito (5 vagas); Artesão (1 vaga); Condutor de Ambulância (5 vagas); Condutor de Veículo Escolar D (40 vagas); Cuidador de Creche (3 vagas); Cuidador da NACAP (3 vagas); Digitador (4 vagas); Fiscal de Obras (2 vagas); Fiscal de Vigilância Sanitária (2 vagas); Mestre de Obras (2 vagas); Monitor de Informática (1 vaga); Auxiliar de Consultório Dentário (2 vagas); Técnico em Enfermagem (2 vagas):

Nível Superior:Arquiteto (3 vagas); Assistente Social (3 vagas); Bibliotecário (1 vaga); Cuidador de Crianças com necessidades especiais (15 vagas); Educador Físico na Saúde (1 vaga); Enfermeiro (1 vaga); Engenheiro Civil (3 vagas); Farmacêutico (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Fonoaudiólogo (2 vagas); Inspetor Escolar (2 vagas); Médico Psiquiatra (1 vaga); Monitor de Dança (1 vaga); Monitor de Música (1 vaga); Monitor de Pintura (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Nutricionista Educacional (1 vaga); Odontólogo (1 vaga); Procurador Jurídico (1 vaga); Psicólogo (3 vagas); Psicopedagogo (2 vagas); Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Educador Físico (2 vagas);

Nível Superior – Magistério:Professor Braile (1 vaga); Professor de Ciências (1 vaga); Professor de AEE (1 vaga); Professor de Artes (1 vaga); Professor de Educação Física (1 vaga); Professor de Ensino Fundamental I (2 vagas); Professor de Libras (1 vaga); Professor Geografia (1 vaga); Professor Língua Inglesa (2 vagas); Professor Língua Portuguesa (1 vaga); Professor Matemática (1 vaga); Psicólogo Educacional (2 vagas).

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para os candidatos (PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Ao serem contratados, os profissionais contarão com a remuneração entre R$ 1.412,00 e R$ 6.000,00 por mês e a carga horária será de 30 a 40 horas semanais.

Os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, ter registro no respectivo conselho de classe, com especialização, ter idade mínima de 18 anos, CNH na categoria “B, C ou D”, entre outros requisitos que constam no edital.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições, que começaram neste dia 6 de setembro e seguem até às 23h59 do dia 6 de outubro de 2024, exclusivamente via internet por meio do site do Instituto CPCON, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 75,00 a R$ 115,00.

No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva prevista para o dia 24 de novembro de 2024, prova prática no dia 9 de fevereiro de 2025 e prova de títulos.

O prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

