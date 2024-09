Podcast: Emater participa do 3º Fórum Estadual de Avicultura Caipira

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, foi destacada a participação da Emater no 3º Fórum Estadual de Avicultura Caipira, com a presença de Geneilson Evangelista, assessor regional.

O evento, que reuniu mais de 80 participantes de todo o Nordeste, enfatizou a importância do fortalecimento da avicultura caipira paraibana.

Durante o quadro, também foi discutida a programação em comemoração aos 100 anos do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, da UFPB, em Bananeiras.

A celebração contará com diversas atividades, incluindo homenagens e eventos culturais.

