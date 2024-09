Conselheiro tutelar tem corpo carbonizado após carro bater em árvore, em Monteiro

Um jovem de 24 anos morreu e teve o corpo carbonizado após o carro que ele dirigia sair da pista, bater em uma árvore e pegar fogo. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (7), na BR-412 em Monteiro, município do Cariri da Paraíba.

Arthur Rodrigues era conselheiro tutelar no município de Prata, também no Cariri do estado.

O veículo que ele dirigia ficou totalmente destruído com o impacto da batida e também com o incêndio.

Equipes das Polícias Rodoviária Federal (PRF), Civil e Militar foram até o local, que deve passar por uma perícia nas próximas. Esse procedimento pode indicar o que provocou o acidente.

Ainda não é possível confirmar se a vítima morreu com o impacto da batida ou por conta do incêndio no veículo.

* Com g1pb/jpb

