A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc) realizou na manhã deste sábado, 7 de Setembro, o tradicional desfile cívico-militar da Independência do Brasil. O evento aconteceu na avenida Floriano Peixoto, centro da cidade.

O desfile foi iniciado com a cerimônia de hasteamento das bandeiras do Brasil, da Paraíba e de Campina Grande, na Praça da Bandeira. Para este momento estavam presentes o comandante do 31º Batalhão da Infantaria Motorizado, coronel Pablo Moura Pinheiro; o comandante do Comando de Policiamento Regional I, coronel Gilberto Felipe e o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima.

Neste ano, o tema do desfile da Independência foi “160 anos de Campina Grande: contando e encantando com a sua história”. Mais de 60 instituições, entre entidades civis e militares, desfilaram pela avenida Floriano Peixoto.

Para o secretário municipal de Educação, Raymundo Asfora Neto, os desfiles marcam um evento que as famílias campinenses gostam de prestigiar.

“É um momento sempre festivo, de reunião entre familiares, de movimentação da cidade inteira. E esse ano nós temos só aqui, na Floriano Peixoto, mais de 70 entidades, entre militares, civis e entidades que também prestam serviços de forma filantrópica na cidade, como a APAE; entidades religiosas, igrejas centenárias, como é o caso da Assembleia de Deus. Temos até desfile de carros antigos. Então é um desfile realmente bem concreto. É um momento que sempre vale a pena vir com a família acompanhar”, ressaltou Asfora Neto.

O comandante do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado, coronel Pablo Moura Pinheiro, falou sobre a importância da data para o sentimento patriótico dos brasileiros.

“É um momento em que nós vamos celebrar e enaltecer todos aqueles heróis civis e militares que, durante o período do Brasil império e colônia, lutaram para a emancipação política do Brasil, fazendo com que o Brasil pudesse iniciar um crescimento econômico, um crescimento político e a se tornar esse país que nós temos hoje, com dimensões continentais, riquezas minerais, belezas naturais que nós tanto amamos. É também o dia em que nós externamos e exteriorizamos o nosso sentimento patriótico, nosso amor ao Brasil”, destacou o comandante.

Os eventos encerram a Semana da Pátria, que foi iniciada no último domingo, 1 de setembro, com as cerimônias diárias de hasteamento e arriamento das bandeiras na Praça da Bandeira.

Galante

A programação continuou durante a tarde no distrito de Galante. Na ocasião, desfilaram 13 instituições, sendo oito delas unidades educacionais do município. O desfile aconteceu no centro do distrito.

São José da Mata

Encerrando as atividades da Semana da Pátria será realizado neste domingo (8), o desfile no distrito de São José da Mata. Cerca de 12 instituições irão desfilar, sendo oito delas unidades da Rede Municipal. O desfile iniciará por volta das 14h30, próximo ao Mercado Público.

