Saúde de Joao Pessoa abre processo seletivo interno para contratar fiscais

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está com as inscrições abertas para o processo seletivo interno para contratação de fiscais para atuar na aplicação das provas de residências médica e multiprofissional, que estão previstas para serem realizadas no dia 23 de novembro deste ano. Estão disponíveis 100 vagas, sendo 20 para cadastro de reserva, e o processo é exclusivo para servidores ativos da SMS.

Para participar do processo, os interessados devem efetuar a inscrição via acesso externo na plataforma 1Doc e preencher todos os dados solicitados no formulário de inscrição. As inscrições seguem até o dia 13 de setembro, não há cobrança de taxa de inscrição e o resultado da seleção será informado também via 1Doc. Os aprovados atuarão como fiscais de prova,sala e corredor.

“O processo seletivo para contratar os fiscais de prova e corredor garante mais lisura ao nosso processo seletivo de residências, garantindo servidores capacitados para atuar na fiscalização de todo o processo para que assim tudo transcorra da melhor forma para todos”, destaca a diretora de Gestão, Trabalho e Educação em Saúde, Rebecca Farias.

Mais informações estão disponíveis no Edital Chamamento 004/2024, de 03 de setembro de 2024, que pode ser acesso através do link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=1587. Em caso de dúvidas, o candidato deve registrar a demanda por meio do sistema 1Doc no mesmo protocolo em que realizou a sua inscrição.

Passo a passo para a inscrição:

Abrir 1Doc como usuário externo, por meio do link: https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?s=joaopessoa&pg=o/wp&erro=t

Fazer login com endereço de e-mail e senha (como usuário externo – PROTOCOLO EXTERNO);

Clicar em PROTOCOLOS;

Clicar em PROSSEGUIR;

Colocar como assunto “SMS – FISCAIS DE PROVA – 2025”;

Preencher o formulário (não é necessário anexar documentos);

Protocolar.