Queda de torre de telecomunicação deixa sete bairros sem energia em João Pessoa

Uma torre de telecomunicação da Brisanet caiu na manhã desta sexta-feira (6) no bairro do Rangel, em João Pessoa, derrubando fios elétricos e deixando cerca de 25 mil pessoas sem energia em sete bairros da Grande João Pessoa.

A queda, segundo a empresa, ocorreu devido a atos de vandalismo. A torre havia sido instalada um dia antes.

A queda de energia afetou semáforos e bairros como Padre Zé, Tambiá, e o Centro. A Energisa informou que restabeleceu 90% do serviço em oito minutos.

A Brisanet já removeu a torre do local e está colaborando com as investigações.

*com informações da TV Cabo Branco.