A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (SemobJP) esclareceu à imprensa que é falsa a informação que está circulando nas redes sociais sobre gratuidade no transporte público no próximo domingo (08), dia do jogo do Botafogo- PB no Estádio Almeidão, no bairro do Cristo.

Em nota, a Semob Lamentou a propagação da informação falsa.

“Ao mesmo tempo que orientamos a população sobre buscar sempre os órgãos competentes para esclarecer qualquer dúvida a cerca das notícias vinculadas. Para entrar em contato com a Semob-JP, de segunda à sexta-feira, entre 8h e 14h, basta ligar para 3213-7188. Em caso de urgência, acionar o Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT) enviando mensagem para o número (83) 8760-2134 (WhatsApp)”, diz o esclarecimento

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online