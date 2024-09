Poste tomba e deixa condomínio sem energia em João Pessoa

Na tarde dessa quinta-feira (5), um poste tombou na Rua Bacharel Irenaldo de Albuquerque Chaves, no bairro do Bessa, em João Pessoa, deixando moradores do condomínio Val Paraíso sem energia.

O trânsito foi interrompido no local, e equipes da Energisa foram acionadas para substituir o poste e restabelecer o fornecimento de energia.

A causa do tombamento ainda era desconhecida.

