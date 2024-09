No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o professor Fábio Agra Medeiros, especialista em agroecologia no campus da UEPB de Lagoa Seca, participou ao lado da convidada Jane Bill, meliponicultora.

Durante o bate-papo, eles discutiram a criação de abelhas sem ferrão, um tema de grande interesse para pequenos produtores.

Jane compartilhou sua experiência, destacando a importância do estudo prévio antes de entrar na meliponicultura e os diversos produtos derivados das abelhas, como mel, própolis e cosméticos.

A conversa abordou ainda a relevância das abelhas para a polinização e conservação ambiental.

Ouça aqui o podcast completo.

