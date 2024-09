Incêndio destrói lanchonete no bairro em Campina Grande

Na noite desta quinta-feira (5), um incêndio atingiu uma lanchonete na Rua Campos Sales, no bairro José Pinheiro, em Campina Grande.

De acordo com Fabiano, proprietário do local, o fogo teria começado em uma fritadeira esquecida ligada no final do expediente.

Apesar da destruição total do estabelecimento, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas já haviam sido controladas antes de sua chegada.

Estima-se que os prejuízos giram em torno de R$ 20 mil. O comerciante espera contar com a solidariedade da população para se reerguer.

*com informações da Rede Ita.