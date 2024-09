Feriado: Veja o que abre e o que fecha em João Pessoa

Neste sábado, 7 de setembro, é celebrado o Dia da Independência do Brasil. Em virtude do feriado, veja o que vai funcionar em João Pessoa.

Shoppings

Mangabeira e Manaíra Shopping

Os shoppings Manaíra e Mangabeira funcionarão normalmente, das 10h às 22h.

Liv Mall

O Liv Mall funciona a partir das 12h. A praça de alimentação funciona das 12h às 21h, a Estação Turma da Mônica estará aberta das 12h às 21h. Já o Rock&Ribs funciona das 12h à 00h, as lojas estarão abertas das 13h às 21h. A alameda de serviços estará fechada.

Shopping Tambiá

Neste sábado (7), o Shopping Tambiá funcionará normalmente. As lojas estarão abertas das 9h às 20h, a praça de alimentação e o Play Toy estarão funcionando das 9h às 21h e o cinema funciona de acordo com as sessões disponíveis.

Shopping Sebrae

O Shopping Sebrae funcionará normalmente, abrindo às 10h e fechando às 20h.

Parahyba Mall

O Parahyba Mall funcionará em horário normal, com lojas e Praça de Alimentação abertas das 10h às 22h e o setor de serviços das 10h às 21h.

Mag Shopping

O Mag Shopping funcionará normalmente. As lojas funcionarão das 9h às 21h e a praça de alimentação estará disponível das 10h às 22h. Já o cinema estará aberto das 13h às 22h.

Shopping Sul

O Shopping Sul funciona a partir das 11h. A praça de alimentação funciona das 11h às 22h, enquanto as lojas estarão abertas das 12h às 20h.

Pátio Altiplano

As lojas e quiosques do Pátio Altiplano estarão funcionando das 13h às 19h. A Praça de Alimentação, das 12h às 20h. Cooperativa Sicredi e lotéricas estarão fechadas.

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público.

Comércio

Conforme o Sindicato dos Comerciários de João Pessoa, o comércio pode abrir normalmente, desde que seja pago R$ 63 junto com o vale transporte e um dia de folga ao funcionário.

Repartições públicas

As repartições públicas estarão fechadas. Apenas os serviços essenciais estarão funcionando durante o feriado deste sábado (7).

VLTs

A CBTU João Pessoa comunicou que os Veículos Leves sobre Trilhos (VLT’s) não irão funcionar neste sábado (7), feriado da Independência do Brasil. No domingo (8), não há operação comercial. Os trens voltam a funcionar normalmente na segunda feira (9).

Bica

O Parque Arruda Câmara (Bica) abre em horário normal, das 8h às 17h, com entrada até as 16h.

Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) estára funcionando apenas em regime de plantão.

Correios

Neste sábado (7), não haverá funcionamento das agências dos Correios.