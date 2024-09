Desfile de 7 de setembro em CG celebra terá carros antigos em destaque

Campina Grande se prepara para as comemorações do 7 de setembro com um desfile cívico que promete emocionar a população e marcar o calendário festivo da cidade. Neste ano, o evento, que celebrará a Independência do Brasil, terá como tema especial os 160 anos de Campina Grande, destacando a história e a tradição da cidade.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, a gerente de Apoio ao Estudante da Secretaria de Educação de Campina Grande, Francinete Costa, revelou detalhes sobre a organização do desfile. Ela destacou a grande participação de diversas entidades e a novidade deste ano: o desfile de carros antigos.

– Teremos a concentração sentido catedral e desfile em toda a extensão da Floriano Peixoto, do viaduto ao Teatro Municipal. Estaremos com aproximadamente 73 entidades, entre elas as forças de segurança, STTP, Samu e, logo em seguida, escolas e entidades religiosas, de filantropia. Como novidade, vamos encerrar o 7 de setembro com desfiles de carros antigos. A nossa temática esse ano são os 160 anos de Campina Grande – explicou Francinete.

O desfile contará com a presença das Forças de Segurança, como Exército, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além de representantes da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outras instituições. As escolas públicas e privadas também farão parte da celebração, junto a entidades religiosas e de filantropia.