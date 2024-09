Sebrae destaca atrativos da Rota Vale dos Dinossauros em Sousa

Com o objetivo de promover as experiências do turismo no interior do território paraibano, o Sebrae/PB iniciou, nesta quarta-feira (4), mais um frampress e famtour, que são ações de marketing e divulgação reservados para agências de receptivo e jornalistas que atuam neste setor, desta vez com a vivência pela Rota Vale dos Dinossauros, na cidade de Sousa, no sertão do estado.

A programação, que incluiu visitas pela manhã em vários equipamentos turísticos do município, entre eles o Troodon Parque Hotel, o túnel das Tamarineiras Vivas e o Vale dos Dinossauros, possibilitou ao público conhecer detalhes da história sobre o surgimento das pegadas de dinossauros e como o território tornou-se conhecido através dessa ação promovendo o turismo em diversas atividades da economia.

No turno da tarde, o grupo que é formado por 15 pessoas entre jornalistas e agentes de turismo teve a oportunidade de conhecer o Château HS Vinhedo, empreendimento responsável pelo desenvolvimento de uma experiência pioneira no cultivo da uva Vitis Viníferas, no interior do estado.

Em seguida, os participantes conheceram o “Catete Sousa”, restaurante considerado museu pela sua decoração de imagens históricas e foram recepcionados no espaço “O mirante restaurante”, local onde foi possível acompanhar o pôr do sol no distrito de São Gonçalo.

De acordo com a gestora de turismo e economia criativa do Sebrae/PB, Regina Amorim, a iniciativa proporcionada pela instituição é uma estratégia para fomentar o turismo e trabalhar a divulgação de experiências regionais dentro do território estadual.

“Todos os participantes estão impressionados com os equipamentos que foram visitados em Sousa e o dia encerrou com uma experiência muito encantadora de acompanhar o pôr do sol em uma estrutura que já é bem conhecida para quem viaja para o interior e passa por São Gonçalo”, comentou.

Outro destaque da fampress e famtour se concentra na valorização da culinária regional com o experimento de vários pratos servidos em diferentes restaurantes da região. O estabelecimento “Cariri” também foi um dos restaurantes que proporcionou ao grupo uma experiência gastronômica ao longo da programação.

Neste primeiro dia de atividade, o grupo foi dividido com hospedagens reservadas nos hotéis La Ville, Ribeirão, Jardins Plaza, todos localizados na cidade de Sousa.

“Temos certeza de que esse momento está sendo importante para o fortalecimento do turismo no interior paraibano e os participantes retornarão com muito conhecimento em suas bagagens para trabalhar o portfólio em suas empresas de turismo, bem como os jornalistas a partir da divulgação de notícias”, enfatizou Regina Amorim.

Nesta quinta-feira (5), o grupo segue a programação com viagens pelas cidades de Poço José de Moura e Joca Claudino, encerrando as atividades pelo interior do estado.

A Rota “Vale dos Dinossauros” é resultado do trabalho do Sebrae por meio do programa Agentes de Roteiros Turísticos (ART), que tem a missão de fomentar o turismo criativo no Brasil e valorizar as atividades econômicas, a partir de ações estratégicas com foco na geração do emprego e da renda.