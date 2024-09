O menor preço do álcool teve queda de R$ 0,48 nos postos da capital paraibana em relação ao levantamento da semana passada, registra pesquisa comparativa de preços para combustíveis realizada pelo Procon-JP, com o produto saindo de R$ 4,480 para R$ 4,00 (Opção – Bessa). O maior preço se manteve em R$ 4,790 (São Severino – Castelo Branco, Big e Select – Tambaú e Setta – Alto do Mateus), com o produto mostrando média de R$ 4,592, variação de 19,8% e diferença de R$ 0,79. Para pagamento no cartão, o preço oscila entre R$ 4,550 e R$ 4,790.

Já a gasolina comum vem mantendo os mesmos preços nas duas pontas desde o final do mês de julho para pagamento à vista, e estão sendo praticados entre R$ 5,980 (Ferrari – Centro) e R$ 6,190 (postos Santa Rita – Mangabeira e CowBoy – Valentina). A média está em R$ 6,135, a diferença em R$ 0,21 e a variação em 2,1%.

Para pagamento no cartão, o produto está sendo comercializado entre R$ 5,990 e R$ 6.250. A pesquisa foi realizada em 109 postos que estavam em atividade no dia 4 de setembro.

Quanto à gasolina aditivada, o produto registra queda nas duas pontas em comparação à pesquisa anterior, saindo de R$ 6,130 para R$ 6.090 (Almeida – Novais) e de R$ 6,490 para R$ 6,440 (Postos Frei Damião – Ipês, Shopping Bessa e Maxi – Oitizeiro). A diferença está em R$ 0,35, a variação em 5,7% e a média em R$ 6,275.

Diesel S10

O diesel S10 também manteve os mesmos preços nas duas pontas em relação ao levantamento da semana passada e está sendo praticado entre: R$ 5,580 (11 postos) e R$ 6,190 (D&D – Bairro dos Estados, Select – Tambaú e FreeWay – Miramar). O produto traz a média de R$ 5,713, diferença de R$ 0,61 e variação de 10,9%.

Diesel comum

Outro combustível que também manteve os mesmos preços da pesquisa anterior nas duas pontas foi o diesel comum e está oscilando entre R$ 5,490 (Independência – Tambiá e Raniere Mazilli – Cristo) e R$ 5,890 (Elesbão – Água Fria). A diferença no preço do produto está em R$ 0,40, a média em R$ 5,636 e a variação em 7,3%.

GNV

O Gás Natural Veicular (GNV) também mostra os mesmos preços da última semana nas duas pontas: R$ 4,990 (Postos Bancários – Bancários e Z – Jardim Cidade Universitária) e R$ 5.090 (10 postos). O Procon-JP esteve em 13 revendedores que estavam em atividade no dia 4 de setembro.

