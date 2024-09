Divulgada a programação do desfile cívico-militar em João Pessoa

O desfile alusivo à Independência do Brasil terá programação a partir das 7h15 deste sábado (7), no centro de João Pessoa.

A programação será aberta com a revista às tropas militares, na avenida Getúlio Vargas, e segue até a sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), onde às 7h45 tem o hasteamento do pavilhão nacional brasileiro.

O desfile cívico-militar será aberto às 8h pelas Forças Armadas (Marinha e Exército Brasileiro). Em seguida, desfilam a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar da Paraíba, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, Fundac, Guarda Civil Metropolitana, Funad, Detran, Semob e Samu.

Na sequência, desfilam 12 escolas com suas bandas marciais e depois nove entidades civis organizadas.

O encerramento está previsto para acontecer antes do meio-dia, com a extinção do fogo Simbólico.

Segurança: Mais de 200 policiais militares a pé e motorizados vão atuar na área e no entorno do evento, com equipes do 1º Batalhão, Rotam, Força Regional, Força Tática e do Batalhão de Trânsito.