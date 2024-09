Veneziano confirma vinda do ministro dos Transportes à Paraíba

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) confirmou nesta quarta-feira (04) a visita do ministro dos Transportes, Renan Filho, à Paraíba, no próximo dia 13.

A confirmação foi dada pelo próprio ministro, que visitou o gabinete do senador paraibano para tratar dos detalhes da vinda e da liberação de recursos de sua pasta para o estado.

Segundo Veneziano, a vinda do ministro terá dois objetivos: o primeiro é uma vistoria às obras de duplicação da BR 230, no trecho de 34 quilômetros, compreendido entre Campina Grande e a Comunidade Farinha (Praça do Meio do Mundo), cujos trabalhos estão em execução. O ministro também vistoriará a triplicação da BR 230 no trecho entre a cidade de Cabedelo e o Viaduto do Oitizeiro, em João Pessoa, que também estão em execução.

“Estou tendo aqui a ventura e honra de poder recepcionar meu companheiro senador, emprestado ao presidente Lula para, com muita competência, estar fazendo esse trabalho diferenciado como ministro dos Transportes. O ministro Renan Filho nos traz aqui a informação de que estará conosco, visitando a duplicação da BR 230, no trecho de Campina Grande até a Farinha, 34 quilômetros, e também indo à capital, aonde vistoriará a fase de triplicação que começou em Caebedelo e vai até Oitizeiro”, confirmou o Vice-Presidente do Senado.

Recursos garantidos – Veneziano também obteve do ministro a garantia de que os recursos para tocar as duas obras estão garantidos pelo governo. “Quero lhe agradecer, irmão, e reafirmar a todos paraibanos, aquilo que o senhor nos repassou à bancada, de que recursos há e que, portanto, (significam) a garantia de que essas obras continuarão tendo a plena e desejável execução”, complementou o senador paraibano.

“Eu que agradeço, senador Veneziano. No dia 13 estaremos juntos, vistoriando as obras. O Senador Veneziano tem ajudado muito, orçamentariamente, com diálogo com o governo, pra garantir o bom andamento dessas duas obras, tão importantes para o desenvolvimento a Paraíba. Nós vamos conversar com a imprensa, com a sociedade, com a classe política local, apresentar o andamento das obras e fazer aquilo que o presidente Lula pede a nós, Vené, que é garantir que as obras do PAC serão entregues no governo dele, para beneficiar o país inteiro e, neste caso, a Paraíba. Até o dia 13, um abraço”, declarou o ministro Renan Filho.

