Prefeito de Campina anuncia duplicação de avenida próxima ao Detran

O prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) informou que sua gestão já garantiu os recursos para a duplicação da Avenida Francisco Lopes de Almeida, uma importante via na mobilidade urbana na região oeste de Campina Grande. A previsão é que a obra seja iniciada em 2025.

Bruno destacou o trabalho silencioso de sua equipe técnica para desenvolver um bom projeto-base da obra, que garantiu a captação dos recursos necessários para que a intervenção seja feita no local.

“A gente sem dizer muito, trabalhou na elaboração do projeto. Na semana passada conseguimos garantir o recurso necessário para, além de levar o canal de Bodocongó até a ponte do Cruzeiro, duplicar a (avenida) Francisco Lopes de Almeida, no trecho que compreende a ponte do Cruzeiro até o Detran, melhorando a vida das pessoas, o trânsito”, destacou o prefeito.