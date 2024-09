Preços de frios: presunto tem diferença de R$ 50 em João Pessoa

Pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor para preços de frios realizada em supermercados e feiras livres da Capital encontra diferença de R$ 50,00 no quilo do presunto Sadia, que oscila entre R$ 22,00 (Box Kasa do Queijo – Mercado da Torre) e R$ 72,00 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa), também a maior variação do levantamento: 227,27%.

A pesquisa foi realizada em 19 estabelecimentos de João Pessoa no dia 3 de setembro e coletou preços de 85 tipos de produtos. A segunda maior diferença, R$ 47,91, foi registrada no quilo do queijo mussarela Tirolez, com preços entre R$ 41,99 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 85,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados), variação de 114,10%.

O Procon-JP traz preços de frios como queijos (coalho, manteiga, mussarela, prato e do reino), presuntos (peito de peru e suíno), apresuntados, mortadela e salames.

O levantamento mostra, ainda, que outras diferenças significativas ficaram com o quilo do queijo do reino Isis; R$ 40,00, com preços entre R$ 69,99 (Bemais – Bancários) e R$ 109,99 (Rede Compras – Bessa), variação de 57,15% e no quilo o queijo de coalho light Ilplac, que oscila entre R$ 57,00 (Rede Compras – Bessa) e R$ 82,49 (Carrefour – Bancários), variação de 44,72%.

Outras grandes variações foram encontradas em duas marcas do quilo do peito do peru: na Sadia, 132,33%, com os preços entre R$ 30,99 (Bemais – Bancários) e R$ 72,00 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 41,01%; e na Piracanjuba, 100,03%, com preços entre R$ 29,90 (Carrefour – Bancários) e R$ 59,99 (Rede Compras – Bessa), diferença de R$ 30,00.

Supermercados visitados

Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Latorre e Cian (Torre); Manaíra (Manaíra); Bemais e Carrefour (Bancários); SuperFácil Atacado (Água Fria); Rede Compras (Bessa); Menor Preço (Bairro dos Estados); e Super Box Brasil (Geisel).

Mercados públicos

Central (Gonzaga do Queijo e Box do Mago); Torre (Estevão Frios e Derivados e Kasa do Queijo); Mangabeira (Cordeiro Frios, Box Patoense e Frio Patoense); e Bairro dos Estados (Nosso Senhor Descartáveis e Glacial Frios).

