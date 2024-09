Podcast: HUAC adere a novo modelo de aquisição de energia elétrica

No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, Allison Haley dos Santos, gerente administrativo do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), discutiu a recente migração do hospital para o modelo de aquisição de energia elétrica no mercado livre.

Essa mudança deve gerar uma economia estimada de R$ 30 mil por mês, totalizando R$ 360 mil por ano.

A economia obtida será reinvestida na aquisição de medicamentos e serviços essenciais para o hospital.

Allison destacou que a nova gestão busca uma economia significativa, prevendo uma redução de R$ 160 milhões nos próximos cinco anos em toda a rede Ebserh.

A migração para o novo modelo está prevista para ocorrer entre março e abril de 2025.

