Nesta terça-feira (3), foi assinado o termo de contratação para início das obras da última etapa de melhorias e renovação dos sistemas de iluminação e refrigeração do Hospital Napoleão Laureano, tornando as instalações da entidade 100% eficiente. A iniciativa é uma parceria entre a Energisa Paraíba e a instituição, por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE).

Desde 2023, a Energisa Paraíba vem investindo no projeto de eficientização energética do hospital, totalizando em mais de meio milhão de reais, aplicados na substituição de aparelhos de ar-condicionado, instalação de refletores de LED e renovação de todo sistema elétrico. Com a conclusão dessa última etapa, a economia prevista para instituição será de cerca de R$ 200 mil ao ano.

Além da economia de energia e da redução nas despesas com energia elétrica, as ações possibilitam maior conforto aos pacientes e funcionários da instituição, além de incentivar o uso de novas tecnologias, realizar o descarte ambientalmente correto dos equipamentos retirados.

Nessa última etapa, será feita a climatização dos consultórios de atendimento de urologia, eletrocardiograma, pequenas cirurgias, audiometria, sala de laudos, repouso/recuperação e laboratórios de manipulação. Além da economia, a instalação dos novos aparelhos gera conforto tanto para os pacientes quanto para os funcionários do hospital.

Para o diretor presidente da Energisa Paraíba, Marcio Zidan, “a parceria com o Hospital Napoleão Laureano é motivo de orgulho para a Energisa, além de ser um exemplo concreto do nosso propósito de promover ações socioeconômicas, que contribuam para o desenvolvimento e qualidade de vida dos paraibanos. Estamos concluindo e entregando 100% da eficientização, mas seguimos com outras iniciativas, como, por exemplo, a parceria que temos para doações por meio da conta de energia, que é outra frente importante para a instituição”.

Doação pela conta de energia

Além do Programa de Eficiência Energética, uma outra parceria do hospital com a Energisa, permite a doação através da conta de energia. Para fazer a doação basta ligar gratuitamente para o número 0800 9400 092 e informar o valor que deseja contribuir mensalmente em sua conta da Energisa. O valor escolhido pelo cliente irá integralmente, sem qualquer desconto, para o hospital.

Além disso, através desse número pessoas de outros estados também podem doar e ajudar os pacientes do SUS que lutam contra o câncer na Paraíba.

