Corpo de Bombeiros da Paraíba alerta população sobre golpes em nome da instituição

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) divulgou nota alertando a população sobre golpes que têm ocorrido usando o nome da instituição, inclusive com cobrança de multa em relação à fiscalização de instalações.

Na nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba informa que NÃO realiza contatos, sejam eles por ligação telefônica, mensagem por redes sociais e e-mail, para informar sobre averiguações nas instalações nem sobre possíveis multas, sendo o único órgão público responsável por fazer vistorias.

Também ressalta que o agendamento das vistorias deve ser feito exclusivamente pelo responsável técnico ou proprietário, por meio do Sistema Bravo, que pode ser acessado no site oficial do CBMPB (https://bombeiros.pb.gov.br/).

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Diretoria de Atividades Técnicas do CBMPB, pelo telefone (83) 98795-313.

Outro canal oficial para contato é pelo e-mail datcbmpb@gmail.com ou na sede da Rua Juvenal Mário da Silva, 981 – Manaíra, em João Pessoa – PB.