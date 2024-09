Sitrans muda identidade visual em Campina Grande

O Sitrans, sindicato que representa as empresas que atuam no transporte coletivo de Campina Grande, está de cara nova.

Nesta segunda-feira, a entidade apresentou sua nova identidade visual, com uma logomarca moderna, que representa uma atualização dos serviços que já são oferecidos à população, com um design mais adequado a atual realidade, cada vez mais norteada pelo digital e que se aproxima cada vez mais com o cliente.

E é justamente através das redes sociais que os usuários do sistema de transporte público coletivo de Campina Grande podem ter acesso a uma série de conteúdos e novidades que são disponibilizadas principalmente no Instagram, pelo perfil @sitranscg.

Na rede social, além dos detalhes da nova marca do Sitrans, é possível acompanhar serviços como por exemplo a localização dos pontos de recarga do cartão de passagem, guia de dicas para o usuários, avisos sobre novidades e mudanças na rotina de funcionamento do sistema e obviamente a possibilidade de interação para solucionar dúvidas e apresentar sugestões ou reclamações.

Além das redes sociais, você pode acompanhar as novidades do Sitrans através do nosso site, que é o www.sitranscg.com.br e também pelo telefone de contato (83) 3341-6788, que também pode ser utilizado como contato de Whatsapp. É o transporte público: direito do cidadão, dever do Estado.