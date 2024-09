Programa de Aquisição de Alimentos: 700 famílias são atendidas em Gurinhém

Os agricultores de Gurinhém cadastrados no Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Compra com Doação Simultânea 2024 (PAA-CDS), realizaram, nesta terça-feira (3), a primeira venda dos seus produtos alimentícios, que foram distribuídos com 700 famílias cadastradas pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do município.

Foram adquiridos e distribuídos pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), em parceria com a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), macaxeira, batata doce, jerimum, laranja, coco seco e polpa de frutas.

A ação integra o edital lançado pelo Governo da Paraíba, no valor de R$ 5,4 milhões, destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos-PAA/CDS, que prevê a aquisição de alimentos aos agricultores locais e distribuídos no município às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O montante investido pelo Governo do Estado soma-se aos R$ 5,4 milhões, oriundos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o que possibilitou ampliar o número de municípios e de agricultores contemplados.

O PAA-CDS é um programa do Governo Federal, gerido pelo Governo da Paraíba, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar nas cidades, adquirindo a produção sustentável por preços justos, evitando atravessadores, gerando renda, e promovendo o acesso à alimentação em quantidade, qualidade e regularidade às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

O presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Arimatéia França, lembrou da importância da ação realizada pelo Governo do Estado, por meio da Sedh.

“É muito importante ver as pessoas que mais necessitam sendo beneficiadas por um programa do Governos Federal, gerido pelo Governo Estadual, que apresenta um retorno imediato. E o papel da Secretaria, além de trabalhar a questão da Assistência Social, trabalha o principal, o direito à alimentação. E para nós do Conselho, que fazemos o papel de controle social, só temos que elogiar a sensibilidade do Governo da Paraíba”, afirmou.

Representando o município, a diretora do Departamento de Assistência Social da Secretaria de Assistência Social de Gurinhém, Jociane Pâmera Coutinho da Silva, externou satisfação com a chegada do PAA ao município.

“É de suma importância. A população de Gurinhém é composta de 70% de famílias carentes, e precisamos chegar junto a elas. E através do Programa do PAA, a gente consegue adquirir os alimentos para entregar a essas famílias. E ainda mais, beneficia os agricultores locais, que têm como escoar suas produções”, comemorou a diretora.