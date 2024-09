PRF anuncia interdição total da BR-230 em Campina Grande

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que haverá interdição total da BR-230, em Campina Grande, nos dias 4 e 5 de setembro, devido à detonação de rochas às margens da rodovia para a adequação de segurança e duplicação da via.

A interdição ocorrerá no dia 4, no Km 182, e no dia 5, no Km 177, ambas das 13h50 às 14h40.

A PRF orienta os motoristas a planejarem suas viagens com antecedência e, em casos de urgência, entrar em contato pelo número 191.