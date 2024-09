A variação no preço do quilo do pão francês nas padarias da capital paraibana é de até 121%, segundo aponta pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa, com o produto oscilando entre R$ 9,95 (Pão da Vida – Mangabeira) e R$ 21,99 (Pão Doce Pão – Bairro dos Estados), diferença de R$ 12,04 e média de R$ 16,15.

O Procon-JP esteve em 40 estabelecimentos no dia 2 de setembro e traz, ainda, preços do pão para cachorro quente, do pão para hambúrguer e do pão de caixa.

Os outros menores preços do pão francês estão sendo praticados a R$ 11,00 (Nossa Senhora Aparecida e Panificadora e Restaurante José Américo – José Américo e Vasconcelos – Cruz das Armas); e R$ 12,00 (Ki Massa –Bairro das Indústrias).

A pesquisa constata, ainda, que o preço do pão para cachorro quente está oscilando entre R$ 11,00 (Panificadora e Restaurante José Américo – José Américo) e R$ 27,70 (Pão Doce Pão – Bairro dos Estados), variação de 151,8%, diferença de R$ 16,70 e média de R$ 19,06. Os outros menores preços do produto foram encontrados a R$ 12,99 (Cavalcanti – Torre), seguido de R$ 13,49 (Dois Irmãos – Jaguaribe) e R$ 14,99 (São Gonçalo – Torre).

Hambúrguer

Já o pão para hambúrguer vem sendo comercializado entre R$ 11,00 (Panificadora e Restaurante José Américo – José Américo) e R$ 25,50 (Bonfim – Tambaú), com variação de 131,8%, média de R$ 19,61 e diferença de R$ 14,50. Os outros menores preços foram registrados a R$ 12,99 (Cavalcanti – Torre), R$ 13,99 (ABC – Jaguaribe) e R$ 14,99 (São Gonçalo – Torre).

Pão de caixa

Quanto ao pão de Caixa, o Procon-JP encontrou o produto com preços entre R$ 11,99 (Panificadora e Restaurante José Américo – José Américo) e R$ 27,70 (Pão Doce Pão – Bairro dos Estados), com variação de 151,8%, média de R$ 19,83 e diferença de R$ 16,70. Os outros menores preços foram registrados a R$ 12,99 (Cavalcanti – Torre); R$ 13,49 (Dois Irmãos – Jaguaribe) e R$ 14,99 (São Gonçalo – Torre).

