Desembargador discute pautas administrativas com João Azevêdo

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito da Silva, se reuniu nesta terça-feira (03), com o governador do Estado, João Azevêdo Lins, para tratar de assuntos administrativos de interesse dos poderes Judiciário e Executivo.

O desembargador avaliou o encontro positivamente e disse que a relação com o Executivo, assim como com o Legislativo, é sempre boa, mantida de forma respeitosa, e que gera frutos no sentido de resolver os problemas que aparecem.

“Hoje, na verdade, eu vim agradecer ao governador o apoio que tem nos dado, tanto em relação ao funcionamento do nosso Tribunal, quanto em relação ao nosso encontro de presidentes, que vamos ter no mês de novembro, e também apresentar a ele outras pautas administrativas”, revelou o presidente do TJPB, João Benedito, que tratou também da reestruturação do 2° Grau do Tribunal de Justiça.

O governador João Azevêdo disse ser extremamente importante essa manutenção constante do diálogo entre os poderes.

“Desde 2019 que a Paraíba recuperou essa capacidade de ter e manter de uma forma importante e respeitosa essa relação entre todos os poderes. E para mim é uma alegria sempre receber o presidente João Benedito, que traz pautas importantes para que a gente possa discutir e evidentemente encaminhar a solução de cada pauta apresentada”, afirmou.

O governador destacou também a realização do XIII Consepre, Encontro de presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, que será sediado em João Pessoa de 6 a 8 de novembro. “Teremos aí um grande evento que será um encontro de todos os presidentes do Tribunal de Justiça do Brasil, aqui em João Pessoa. Nós nos sentimos honrados e o governo do Estado vai estar participando desse processo”, disse João Azevêdo.

Ele ressaltou ainda outras pautas encaminhadas pela Justiça, aprovadas pela Assembleia Legislativa e sancionadas pelo Executivo.

“São pautas administrativas que são sempre colocadas na mesa. Então é importantíssimo para a gente manter essa relação e esse diálogo constante com os poderes”, finalizou o governador.

Acompanharam a reunião, o procurador geral do Estado, Fábio Brito; as juízas auxiliares da Presidência, Lua Yamaoka e Michelini Jatobá; e a diretora de Economia e Finanças do Tribunal de Justiça, Izabel Izidoro da Nóbrega, que expôs questões orçamentárias ao governador.