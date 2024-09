Semana da Pátria é aberta na Paraíba com participação de atletas paraolímpicos

Semana da Pátria foi aberta oficialmente, na manhã desta segunda-feira (2), na Paraíba, durante solenidade no Largo de Tambaú, em João Pessoa. O ato teve a inclusão de atletas paraolímpicos e pessoas atendidas pela Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad).

O acendimento da pira da pátria, que representa oficialmente o início das comemorações da Independência do Brasil, foi feito pela jovem Lívia Vitória, de 21 anos, que é portadora de Síndrome de Down e pratica dança regional, natação e é influenciadora digital em uma rede social.

Com a presença das tropas do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Guarda Civil de João Pessoa, a abertura teve o hasteamento do Pavilhão Nacional Brasileiro, cântico do Hino Nacional Brasileiro e a corrida do fogo simbólico, que foi feita pelos atletas paraolímpicos, acompanhados de cadetes da Polícia Militar.

A abertura foi prestigiada por autoridades do Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social, da Casa Militar do Governador, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil de João Pessoa, entre outras.

Programação da semana – Nesta terça-feira (3), alunos de escolas públicas visitarão o Centro de Educação da Polícia Militar para atividades culturais e exposição, às 8h; na quarta (4), é a vez do Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, às 8h; no mesmo horário, na quinta-feira (5), a visita será ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército; e na sexta-feira, às 15h, os estudantes vão conhecer o Centro Integrado de Comando e Controle da Paraíba.

O encerramento da Semana da Pátria será no sábado, 7 de setembro, no centro da Capital, a partir das 7h15, com o tradicional Desfile da Independência.

