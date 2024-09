Prêmio Sebrae de Jornalismo na próxima semana

A etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) na Paraíba será realizada no próximo dia 9, em João Pessoa. Em sua 11ª edição, a premiação somou 107 trabalhos enviados por profissionais e estudantes de jornalismo de todo o estado.

O número representa um crescimento de 85% em comparação ao registrado na última edição da premiação no estado. Em todo o país, mais de 3 mil trabalhos foram enviados.

Durante a cerimônia de premiação, que será realizada no espaço Luzzco, no bairro do Altiplano, às 19h, serão anunciados os vencedores nas categorias de texto, áudio, vídeo, fotojornalismo e jornalismo universitário.

A iniciativa reconhece os melhores trabalhos que tratam do universo do empreendedorismo. Na Paraíba foram inscritos 40 trabalhos em texto, oito em áudio, 33 em vídeo, 16 em fotografia e 10 em jornalismo universitário.

Os vencedores da etapa estadual seguirão para a etapa regional, que, por sua vez, definirá os finalistas da etapa nacional. Os vencedores nacionais de cada categoria principal ainda concorrem ao Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Sobre o Prêmio Sebrae de Jornalismo – A premiação é um concurso jornalístico instituído pelo Sebrae, que se tornou referência no fomento do jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil.

A iniciativa tem o objetivo de reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira. Em sua edição anterior, realizada no ano passado, o prêmio teve quase 2 mil trabalhos inscritos.