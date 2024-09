O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Harrisson Targino, destacou a importância da eleição para a lista sêxtupla que definirá o novo desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, através do Quinto Constitucional.

Em entrevista, Targino enfatizou a inovação e a transparência do processo, convidando advogados e advogadas para participar deste momento histórico.

– Nós teremos o prazer de no dia 18 de setembro, eleger de forma direta os nossos candidatos, a nossa lista sêxtupla de desembargadores da Paraíba. Eu convido os advogados e advogadas para participar. A Paraíba, a OAB Paraíba é a única onde essa eleição é feita de forma direta – afirmou Targino.

Uma das principais novidades desta eleição é a proposta de equidade de gênero na composição da lista, com a metade dos indicados sendo homens e a outra metade, mulheres. “Eu propus e o conselho estadual adotou a linha de fazermos pela primeira vez na história uma lista equitativa, metade de homens e metade de mulheres. É algo novo que nos orgulha muito”, destacou o presidente.

A eleição, marcada para o dia 18 de setembro, contará com a participação de aproximadamente 12 mil advogados aptos a votar, o que, segundo Targino, reforça o compromisso da OAB-PB com a representatividade e a democracia dentro da classe.

Veja a entrevista completa no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

