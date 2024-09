Feriado em Campina Grande: feira central será antecipada

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), informa que, excepcionalmente nesta semana, as atividades da Feira Central serão antecipadas do sábado, 07, para a sexta-feira, 6 de setembro.

A mudança vai ocorrer em função das comemorações ao Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de Setembro.

A decisão foi tomada em conjunto com a Associação de Comerciantes e Feirantes do Mercado Central, que estará com todos os estabelecimentos fechados no sábado.

Com relação às feiras nos mercados da Liberdade, Bodocongó, Catolé, Prata, Malvinas, Jeremias, Malvinas e no Distrito de Galante, o funcionamento ocorrerá normalmente

