Na noite da última quinta-feira (29), a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiepb) firmou um importante termo de cooperação denominado “Direito Pró-Indústria” com a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ). O evento contou com a participação de Cassiano Pereira, presidente da Fiepb, e da advogada Carla Felinto, presidente da ABMCJ Regional Paraíba.

Durante a programação, foi realizada a palestra “Importância da Mediação nas Empresas para Manutenção de um Ambiente de Trabalho Seguro e Saudável para Todos”, abordando temas fundamentais baseados na Lei 14.457/2022, que trata da necessidade de um ambiente de trabalho equilibrado e seguro, especialmente em questões de gênero e assédio.

Em entrevista ao ParaibaOnline, Carla Felinto destacou a relevância do termo de cooperação e a importância da lei para as mulheres no ambiente de trabalho.

– Nós hoje temos a maioria das mulheres nos ambientes de trabalho e temos uma lei de 2022, a 14.457, que trata da necessidade de equilibrar e equacionar esse ambiente de trabalho, para que seja salutar, principalmente nas questões de gênero, assédio moral e assédio sexual, protegendo, na maioria das vezes, as mulheres, que são as maiores vítimas. Nesse momento, a Federação cria e inicia esse novo tempo, trazendo essa pauta para que possamos trabalhar junto com a associação, com o conceito dessa lei e de outras tantas leis importantes para a indústria e para os empresários, visando desenvolver uma indústria legal, transparente e ética, que trate o funcionário de modo saudável – pontuou.

Carla também ressaltou o papel da Fiepb e do presidente Cassiano Pereira na ampliação da parceria e na implementação de outras iniciativas legislativas em benefício da indústria.

– Na realidade, começou como um pedido ao presidente Cassiano para que nós fizéssemos uma simples palestra, e ele foi quem disse: “Vamos fazer mais, vamos fazer algo maior para que possamos trabalhar em âmbito de sistema S, de sistema indústria, todas as necessidades legislativas”. Então, começamos com essa lei, que precisa ser implementada, mas isso não impede que possamos trazer outras leis e temas a serem tratados em parceria com a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica”, enfatizou.

Felinto destacou ainda a intenção de levar o modelo de sucesso da Paraíba para outros estados brasileiros.

– A Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica possui comissão em 26 estados, então vamos poder replicar isso em vários outros estados, tomando como base o sucesso aqui da Paraíba” – ressaltou.

Veja a entrevista completa no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online