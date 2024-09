Semana da Pátria é aberta com desfile cívico em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) realizou, na manhã deste domingo (1°), no bairro de Mangabeira, a abertura oficial dos desfiles cívicos da Semana da Pátria, em alusão ao 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. O evento aconteceu na Avenida Josefa Taveira e, na programação, 22 bandas marciais e 12 escolas da Rede Municipal de Ensino e rede privada desfilaram no principal corredor do bairro.

Para a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro, um dos pontos fortes do desfile cívico da Capital é justamente a possibilidade de uma grande confraternização.

“O primeiro ponto que eu acho importante é essa grande confraternização de alunos, escolas e professores; além de servir como uma reflexão dos avanços em diversas áreas como educação, comportamento dos alunos, relação das escolas com a comunidade. Nós fazemos, no ano inteiro, todo um trabalho pedagógico de treinamento, de orientação e de temas educacionais que são levados à avenida, pois o que se vê aqui está em sala de aula”, destacou a secretária.

Para Samuel Macêdo, aluno da Escola Duarte da Silveira no Costa e Silva, o evento pode ser considerado como ‘um grande desfile’. “Hoje foi o dia de um grande desfile, com várias bandas que são muito boas. Na nossa escola foram três meses de muito ensaio e dedicação para estarmos aqui hoje nessa festa”, revelou o estudante.

Desfile

O desfile deste domingo foi aberto pela Banda da Polícia Militar da Paraíba, seguida pela Escola da Polícia Militar e Bombeiro Civil, que foram acompanhadas pela Banda Marcial da Escola Municipal Tharcilla Barbosa. Também participaram as Bandas Marciais das Escolas Municipais Duarte da Silveira, José Américo de Almeida, Santos Dumont, Anayde Beiriz e Dumerval Trigueiro, que desfilaram acompanhando os escoteiros, desbravadores, Centro de Referência em Assistência Social (Cras), o Instituto Integrado de Desenvolvimento pela Vida e o Prosind. O desfile ainda contou a presença da Banda Fanfarra Simples CEI da cidade de Itabaiana, do Grupo de Idosos e da Academia de Jiu-Jitsu.

Desfilaram ainda as bandas marciais das escolas da Rede Municipal de João Pessoa: João Gadelha, Ana Cristina, Virgínius da Gama e Melo, Afonso Pereira, Anita Trigueiro, Aruanda, Olívio Ribeiro Campos, Índio Piragibe, David Trindade, Zumbi dos Palmares, Luiz Vaz de Camões, Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras (Cemapi) Arthur da Costa Freire, Quilombola Professora Antônia do Socorro Silva Machado, Agostinho da Fonseca, Ubirajara Targino Botto e Antônio Santos Coelho.

O encerramento do primeiro dia dos desfiles neste domingo ficou por conta da Banda Marcial Sênior da Sedec, formada por professores e ex-alunos da Rede Municipal.

A programação de desfiles para este mês de setembro ainda contempla vários bairros de João Pessoa; confira:

Domingo (08/09)

Bairro dos Ipês – Avenida Joaquim Pires Ferreira

Hora: 8h às 12h

Sábado (14/09)

Bairro José Américo – Avenida Hilton Souto Maior

Hora: 14h às 17h

Domingo (15/09)

Bairro Valentina de Figueiredo – Campo da Marquise (início da rua Avelina dos Santos)

Hora: 8h às 12h

Sábado (21/09)

Bairro Funcionários II – Rua Desembargador João Santa Cruz de Oliveira

Hora: 8h às 12h

Domingo (22/09)

Bairro das Indústrias – Avenida Cidade de Cajazeiras

Hora: 8h às 12h

Domingo (29/09)

Bairro Alto do Mateus – Rua Joca Velho

Hora: 8h às 12h

