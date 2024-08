Evento em Areia reúne principais fabricantes de cachaça da Paraíba

Espaço dedicado para a troca de experiências e promoção da cachaça artesanal paraibana, a terceira edição do Areia Mostra Cachaça começou na noite da sexta-feira (30) no Campus II da Universidade Federal da Paraíba, em Areia.

O evento gratuito é realizado pelo Sebrae/PB e pela Associação dos Produtores de Cachaça de Areia (APCA) e reúne, até o dia 1º de setembro no brejo paraibano, os principais fabricantes de cachaça do estado e do país.

O Areia Mostra Cachaça tem como principal objetivo promover e valorizar a cachaça artesanal da Paraíba, evidenciando sua qualidade e potencial tanto no mercado nacional quanto internacional. O evento também visa estimular o turismo local, impulsionar a economia regional e oferecer experiências de lazer e cultura para os visitantes.

Na abertura da terceira edição do evento, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/PB, Mário Borba, falou sobre a tradição de Areia na produção de cachaça e destacou a região como um importante polo da economia local.

“São quase 50 engenhos hoje produzindo cachaça de qualidade. Se comparado a outros estados, como Minas Gerais, a Paraíba tem uma quantidade menor de engenhos, mas tem uma produção e qualidade do produto que se iguala a Minas. Esse encontro que está acontecendo é um orgulho para o estado. Essa parceria que existe entre as associações da cachaça, as entidades e instituições só colabora para o desenvolvimento do produto”, pontuou.

O superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, destacou a tradição de Areia na produção da cachaça e o trabalho integrado para realização do evento que vem se tornando uma feira de agronegócio de referência nacional. Reforçou também o município como um importante produto turístico na Paraíba.

“O que vemos aqui hoje é um trabalho integrado. Porque desenvolvimento é assim, só se faz com muitas mãos. O Sebrae é um ponto dessa rede que tem a participação da Federação da Agricultura, do Governo do Estado, da Associação APCA e da Associação dos Engenhos de Cana de Açúcar, a Aspeca, e da UFPB. Percebemos que a mostra está impulsionando a parte agrícola, a parte agroindustrial, mas também está trazendo para perto a parte do turismo, da cultura, todos usufruindo do mesmo produto, a cachaça”, observou.

Para o presidente da APCA, Thiago Baracho, a Paraíba tem um produto de extrema qualidade, reconhecido nacional e internacionalmente em concursos, mas é preciso dar maior visibilidade ao produto para expandir o negócio.

“O Areia Mocha Cachaça foi a ponte para isso. Nesse terceiro ano, a gente está com uma parceria bem mais forte com o Sebrae e com o Governo do Estado e a gente está com dez estados brasileiros presentes na feira, entre produtores de cachaça, fornecedores de equipamentos e toda a cadeia produtiva. Isso traz para a cidade, que já é uma cidade histórica e turística, uma visibilidade bem maior. Então a gente não vende o produto de cachaça, mas também toda a história que Areia traz em conjunto com o desenvolvimento regional da nossa região”, enfatizou.

O evento conta com estandes de exposição de produtores de cachaça não só da região, mas de toda a Paraíba. O empresário Fernando Perazzo, da cachaça Princesa do Brejo, destacou a presença do público e como isso reforça turismo e o comércio da cachaça na região.

“Hoje nós temos Areia como a capital paraibana da cachaça. Isso nos orgulha muito, além de ser uma responsabilidade muito grande, porque cada vez mais temos que ter um produto de melhor qualidade. Todos estão de parabéns e estamos de portas abertas para receber todo esse pessoal aqui”, completou.

O Areia Mostra Cachaça tem uma vasta programação até o domingo. Além dos estantes de exposição, o público pode degustar cachaças e produtos da gastronomia local, participar de workshops e palestras com especialistas e profissionais do setor sobre produção, comercialização e tendências do mercado de cachaça. A feira ainda conta com apresentações musicais e culturais.

