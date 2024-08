Educação é a chave para transformar o ambiente de trabalho”, afirma presidente da ABMCJ

Na noite de quinta-feira, 29 de agosto, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, assinou um termo de cooperação com a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ).

O acordo, denominado Direito Pró-Indústria, visa fortalecer a aplicação da Lei 14.457/2022, que trata da mediação de conflitos no ambiente corporativo, garantindo um local de trabalho mais seguro e saudável para todos.

O evento, que ocorreu na sede da FIEPB, também contou com a palestra “Importância da Mediação nas Empresas para Manutenção de um Ambiente de Trabalho Seguro e Saudável para Todos”, que destacou os desafios e as soluções para a promoção de um ambiente laboral que respeite as questões de gênero e previna casos de assédio moral e sexual.

A presidente nacional da ABMCJ, advogada Manoela Gonçalves Silva, falou sobre a importância da educação e capacitação nas empresas para a redução de conflitos trabalhistas.

“Nós temos nos capacitado para estar nas indústrias, nos sindicatos, ministrando palestras, cursos e seminários, exatamente nesse sentido. Para esclarecer o que é violência, o que é violência sexual no ambiente do trabalho. Se você capacita seus funcionários, seus trabalhadores, isso vai minimizar, diminuir essa incidência de números de processos que tramitam no Brasil, todo o Brasil. Então é preciso capacitar, é preciso, e nós acreditamos que somente com a educação que é a transformação”, destacou Manoela.

