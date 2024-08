STTP divulga esquema de trânsito e transportes para o jogo entre Treze e Itabaiana no Amigão

Neste domingo, 01 de setembro, a Superintendência de Trânsito e Transportes de Campina Grande (STTP) preparou um esquema especial de trânsito e transportes para garantir a segurança e a mobilidade dos torcedores que irão ao Estádio Amigão acompanhar a partida entre Treze e Itabaiana. O jogo, válido pela série D do Campeonato Brasileiro, está marcado para às 16h.

Reforço na frota de ônibus

Para facilitar o deslocamento dos torcedores, a STTP irá reforçar a frota de ônibus. De acordo com a gerente de trânsito da STTP, Araci Brasil, a partir das 14h, seis ônibus extras sairão do Terminal de Integração em direção ao Amigão, complementando a frota já em operação. “A partir do momento que o jogo encerrar, previsto para às 18h, teremos oito ônibus aguardando no pátio do estádio para levar os torcedores até os bairros. Esses ônibus passarão pelo Centro, pelo Terminal de Integração e seguirão para os bairros, garantindo que todos tenham um transporte eficiente para voltar para casa”, explicou Araci.

Operação de trânsito no entorno do Amigão

Além do reforço no transporte público, a STTP também implementará uma operação especial de trânsito no entorno do estádio. Daniel Araújo, coordenador de trânsito da STTP, informou que equipes de agentes de trânsito estarão posicionadas nas ruas de acesso ao Amigão para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego.

“Nós estaremos com equipes de agentes de trânsito nas ruas que dão acesso ao estádio Amigão, exatamente para garantir a segurança viária e a mobilidade. Na rua Vigário Calixto, faremos uma intervenção com canalização de cones, disciplinando tanto a chegada dos torcedores quanto a saída após o término da partida. Também faremos uma interdição por trás do estádio, nas ruas Saulo Correa Menezes e Pedro Soares da Silva, permitindo o acesso apenas para as agremiações esportivas e moradores locais”, detalhou Daniel Araújo.

Ele ainda reforçou a importância de os torcedores terem paciência e prudência ao chegar e sair do estádio, independentemente do resultado do jogo. “Pedimos a todos que tenham paciência ao chegar no estádio e que saiam com segurança após a partida, para que possamos garantir um trânsito seguro nesse momento tão importante para a nossa cidade”, concluiu.