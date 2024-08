Projeto do Canal Acauã-Araçagi tem mais de 100 km

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e o governador João Azevêdo entregaram, nesta sexta-feira (30), o Lote 2 do Sistema Adutor do Canal Acauã-Araçagi.

A obra, dividida em três lotes, vai garantir o abastecimento de água potável para cerca de 40 municípios da região e, durante o período seco, o suprimento de água permitindo o atendimento de uma área de aproximadamente 16 mil hectares de terras irrigadas, desde a Barragem de Acauã até a Barragem de Araçagi, beneficiando mais de 600 mil habitantes.

O Lote 2 do Canal Acauã-Araçagi representa um investimento de R$ 715 milhões. Já nos dois lotes foram mais de R$ 1,2 bilhão de investimento.

Durante a inauguração, ocorreu a abertura da válvula dispersora na derivação para o rio Ipanema, afluente do rio Gurinhém, no município de Riachão do Poço. Depois que a válvula dispersora foi acionada, houve a liberação da água que vem do Lote 1 do Canal para o rio que vai perenizar três assentamentos do Incra: Chico Mendes, 21 de Abril e Padre Higino.

Após acionar a válvula que libera as águas, o presidente Lula falou sobre a importância da obra e da satisfação de estar na Paraíba.

“Isso é água chegando onde as pessoas pensavam que não iria chegar. Quero que vocês saibam da minha alegria de trabalhar junto com João Azevêdo e vir aqui na Paraíba apertar esse botão que vai ajudar muitos pequenos produtores rurais, vai servir para as pessoas beberem, ou seja, é vida para os seres humanos e animais. E essas águas vão chegar também aos assentamentos para que as terras fiquem irrigadas e possam ser muito produtivas. Estou muito feliz por viver este momento. Vamos fazer o outro lote do canal para resolver definitivamente o problema da falta de água nessa região”, afirmou.

Na ocasião, o governador João Azevêdo ressaltou que o Canal Acauã-Araçagi significa a redenção de uma região que tanto sofre com a seca.

“A nossa intenção é fazer com que essas águas cheguem aos 12 assentamentos do Incra dessa área, sendo mais de 1500 famílias beneficiadas. Água é vida. Estamos trazendo aqui água, trazendo produção de alimentos que traz desenvolvimento e melhora a qualidade da vida das pessoas. Aproveitem muito bem essa água”, disse.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, essa é a maior obra de segurança hídrica da Paraíba, que ao completar os 3 lotes vai representar R$ 1,5 bilhão de investimento.

“Esse evento com a presença do presidente Lula para inaugurar o Lote 2 é marcante, porque esse canal corta várias cidades e vai atender pelo menos 38 municípios, garantindo irrigação e segurança hídrica. Sem dúvida alguma é um momento de muita alegria. E já está assegurada uma nova licitação, quem sabe ainda este ano, para o Lote 3, que vai concluir esse grande investimento que é de grande importância para o desenvolvimento da região”, falou.

O Canal Acauã-Araçagi é um empreendimento estruturante, em processo de implantação pelo Governo Federal, em parceria com o Governo da Paraíba, que objetiva o aproveitamento de águas interiores e águas a serem transpostas pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), por meio do Eixo Leste.

A captação se dá na Barragem de Acauã (Argemiro de Figueiredo) localizada no Município de Itatuba, ao sul do Estado. A partir da tomada d’água, o sistema adutor avança em direção ao norte até desaguar na Barragem de Araçagi, no Rio Mamanguape. Neste percurso, o sistema adutor cruza as bacias dos rios Gurinhém e Miriri, integrando-as, e promove implantação de obras do empreendimento.

O projeto do Canal Acauã-Araçagi totaliza 109,10 km. O sistema foi projetado para trabalhar totalmente por gravidade e transportar vazões que variam de 10 m³/s no trecho inicial a 2,5 m³/s no trecho final.

Também estiveram presentes na solenidade o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o ministro da Educação, Camilo Santana, o ministro das Cidades, Jader Filho, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, auxiliares do governo e outras autoridades.

Municípios contemplados:

Lote 1 – Itatuba; Mogeiro; Itabaiana; São José dos Ramos; Salgado de São Félix; Ingá; Juripiranga; Pedras de Fogo; São Miguel de Taipu; Pilar.

Lote 2 – São Miguel de Taipu; Pilar; Riachão do Poço; Sobrado; Sapé; Mari; Alagoinha; Cruz do Espírito Santo; Santa Rita; Caldas Brandão; Gurinhém; Guarabira; Mulungu; Cuitegi; Cuité de Mamanguape; Alagoinha.

Lote 3 – Alagoinha; Cuité de Mamanguape; Itapororoca; Araçagi; Curral de Cima; Pirpirituba; Capim; Mamanguape; Sertãozinho; Serra da Raiz; Belém; Caiçara; Duas Estradas; Lagoa de Dentro; Pedro Régis; Jacaraú; Logradouro e Campo de Santana.

