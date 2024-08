Podcast: saiba como escolher o tapete ideal para cada ambiente

No quadro “Ambientando” do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo trouxe dicas sobre como escolher o tapete ideal para diferentes ambientes.

Ela destacou a importância de considerar o tamanho e a proporção do espaço, além de harmonizar o estilo e o design do tapete com a decoração do ambiente.

Ana Cecília também orientou sobre a escolha dos materiais, considerando a durabilidade e a facilidade de limpeza, especialmente em áreas de grande movimento.

Por fim, ela enfatizou o impacto das cores e padronagens na criação de um ambiente acolhedor e personalizado.

Ouça o podcast completo aqui.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online