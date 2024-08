Lula: “Pode ficar certo que a BR-230 vai sair. É um compromisso meu”

Na sua passagem pelo estado da Paraíba, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista e enfatizou o compromisso do Governo Federal com o povo paraibano.

Lula viajou ao estado para participar da inauguração do novo lote do Canal Acauã-Araçagi, considerada a maior obra hídrica da Paraíba e a segunda maior do Nordeste.

“O primeiro milagre da água é beber água tratada, fazer com que as pessoas sejam saudavelmente respeitadas pelos prefeitos e pelos governadores tratando a água. E o segundo é a capacidade da produção agrícola. Essa água tem de servir para que a gente possa atender pequenas e médias propriedades, sobretudo para aumentar a produtividade no campo, aumentar a qualidade do alimento, de preferência alimentos muito saudáveis, e para dar cidadania às pessoas que trabalham no campo”, disse Lula, sobre a entrega do Lote 2 da Vertente Litorânea Paraibana (Canal Acauã – Araçagi).

Questionado sobre as obras de triplicação da BR-230 na Paraíba, o presidente ressaltou que a obra seguirá em andamento em ritmo intenso.

Ele destacou a conversa que teve com o Ministro dos Transportes, Renan Filho: “Essa obra vai sair. Ela já está sendo feita em dois trechos e vai ter um ritmo muito grande. O DNIT está altamente comprometido em terminar essas obras. Pode ficar certo que a BR-230 vai sair. É um compromisso meu e é uma promessa minha”.

“Eu vou vir mais vezes aqui, porque as coisas que plantamos estamos colhendo. Eu sempre comparo a administração pública com o seguinte: o primeiro ano é de plantio, o segundo ano é de colheita. E agora vamos colher o que já plantamos e tem muita coisa”, enfatizou o presidente.

