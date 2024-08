Lula anuncia novos investimentos do Governo Federal para a Paraíba

O governador João Azevêdo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participaram, no início da tarde desta sexta-feira (30), no Centro de Convenções de João Pessoa, da solenidade de anúncio de uma série de investimentos para a Paraíba nas áreas de Educação, Habitação e Segurança Hídrica.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual assinou Termo de Compromisso para a implantação do sistema da Adutora do Brejo e da execução da terceira da adutora de água bruta de Campina Grande.

Entre as ações anunciadas pelo presidente Lula para a Paraíba está a construção das primeiras obras para as comunidades habitacionais com recursos próprios do Governo Federal e a regularização fundiária da Comunidade do Aratu, no bairro Portal do Sol, beneficiando mais de 1,6 mil famílias que vivem no local em situação irregular.

A construção de três campi do Instituto Federal de Educação (IFPB) foi outro anúncio de investimento do Governo Federal para a Paraíba, além da ampliação do Programa Pé de Meia em mais 20 mil vagas para estudantes do ensino médio.

Durante a solenidade, o governador João Azevêdo agradeceu a parceria com o Governo do presidente Lula e destacou os investimentos feitos pelo Governo da Paraíba para potencializar os do Governo Federal.

“Quero dizer da minha enorme alegria deste momento — quando esse Governo se reúne é para trazer boas notícias, conquistas para o povo da Paraíba. E é uma honra receber o presidente Lula, que em menos de dois anos trouxe de volta as políticas públicas”, disse, citando outras obras em parceria com o Governo Federal, a exemplo do Hospital da Mulher de Sousa e o Hospital de Trauma, ambos no Sertão.

“O Estado da Paraíba está vivendo um bom momento, um bom momento em todas as áreas, em todas as políticas públicas. É um Estado que tem condições hoje de estar construindo o Centro de Convenções de Campina Grande, o maior Hospital da Paraíba, que é o Hospital da Mulher, também em Campina Grande”, ressaltou João Azevêdo, citando outras obras em áreas como mobilidade.

Em seu discurso, o presidente Lula também agradeceu a João Azevêdo as parcerias entre o Governo Federal e o Governo do Estado.

“João é um homem bom e tem ajudado também o Governo Federal em todas as coisas que nós pedimos. E eu dizia que precisava vir na Paraíba, porque a gente entende muito bem de plantação. Aramos a terra, preparamos a terra, adubamos a terra e jogamos a semente. Agora, nós estamos fazendo a colheita”, afirmou.

Por sua vez, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, evidenciou a importância dos anúncios feitos para a Paraíba . “Vamos assinar hoje aqui a primeira contratação do Minha Casa, Minha Vida Rural”, disse, citando também a importância do retrofit (processo de modernização de algum equipamento já considerado ultrapassado) do prédio do INSS, no Centro da Capital. “Em vez de você fazer o Minha Casa, Minha Vida distante, você faz no Centro da Cidade, onde já há toda a infraestrutura”, observou.

Já o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou os investimentos em expansão, com a criação de três campi, e na consolidação dos campi atuais do IFPB, com a construção de restaurantes estudantis, bibliotecas, salas de aulas e laboratórios. “Com esses três novos Institutos Federais, serão criadas mais 9,2 mil vagas na Paraíba. Vamos ter um campus em Mamanguape, em Queimadas e Sapé”, adiantou.

Logo em seguida, ao lado do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, assinaram um termo de compromisso para a construção da terceira adutora de água bruta de Campina Grande e para a implantação do sistema da adutora do Brejo.

A solenidade de anúncio de investimentos do Governo Federal na Paraíba foi prestigiada, ainda, pelo vice-governador Lucas Ribeiro; pelos auxiliares da Gestão estadual, a exemplo de Deusdete Queiroga (Infraestrutura), Nonato Bandeira (Comunicação Institucional) e Rômulo Polari (Cinep), além dos auxiliares da gestão federal Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional; e Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome; Laércio Portela (Comunicação); presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara; o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira; e os deputados federais Gervásio Maia, Murilo Galdino, Wilson Santiago, Damião Feliciano, Hugo Motta e Luiz Couto, além dos senadores Daniella Ribeiro, Veneziano Vital (vice-presidente do Senado) e André Amaral prestigiaram a solenidade. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, entre outras autoridades, também esteve presente ao evento.

Mais investimentos — Em habitação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a autorização para a contratação de 584 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida (FAR) com investimentos da ordem de R$ 81,7 milhões.

Na modalidade Rural, foi anunciada a contratação de 234 unidades, com investimentos de R$ 17,5 milhões.

Ainda na área da habitação, foi anunciada a seleção para 250 unidades habitacionais dentro do Programa Pró-Moradia, que vai contemplar indígenas, ciganos, quilombolas e pessoas em área de risco, além de investimentos do Novo PAC para regularização fundiária que vão atender 2,7 mil famílias da comunidade de Aratu.

A revitalização do prédio do INSS, com 50 unidades habitacionais, terá investimentos da ordem de R$ 350 mil. Outro anúncio foi a urbanização do Porto do Capim, no Centro de João Pessoa, que terá R$ 100 milhões em investimentos e beneficiará 500 famílias.

As seleções de maio e julho destinaram ainda para a Paraíba R$ 142 milhões (abastecimento d’água), R$ 287 milhões (esgotamento sanitário), R$ 17 milhões (mobilidade) e R$ 12 milhões (prevenção de desastres).