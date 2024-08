João Azevêdo e Lula visitam nova unidade da AeC em João Pessoa

O governador João Azevêdo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestigiaram, nesta sexta-feira (30), a inauguração da nova unidade da empresa de contact center AeC, a segunda de João Pessoa e a terceira instalada na Paraíba. Localizado no Bairro de Mangabeira, o novo site da AeC, resultado de uma parceria com o Governo da Paraíba, elevará para 18 mil o total de colaboradores na Paraíba, metade de toda a Região Nordeste.

O governador João Azevêdo ressaltou a capacidade conquistada pela Paraíba de atrair novas empresas, resultado do equilíbrio fiscal e da segurança jurídica.

“Nós fazemos um governo de inclusão e a nossa parceria com a AeC permite a realização de sonhos de muitas pessoas que têm a oportunidade de trabalhar e de progredir dentro da empresa. Hoje, tivemos a oportunidade de ouvir diversos depoimentos que demonstram o quanto a política pública transforma realidades e melhora a vida da população. Por isso, vamos continuar fortalecendo as ações voltadas à empregabilidade para oferecer oportunidades de geração de emprego e renda e proporcionar um futuro melhor para quem precisa do nosso olhar especial”, acrescentou.

Em seu discurso, o presidente Lula, após ouvir uma série de histórias de superação dos colaboradores da empresa, também contou a sua: um retirante que chegou pela terceira vez à Presidência da República.

“Pedreiro é uma profissão extraordinária, mas o filho dele pode ser engenheiro, pode estudar e vencer na vida. Essa empresa não é um local de trabalho; é um local de formação de caráter”, discursou.

A solenidade de inauguração da nova unidade da AeC foi prestigiada pelo vice-governador Lucas Ribeiro; pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias; pelo presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara; deputados federais, entre outras autoridades.

A nova unidade da AeC na Capital paraibana teve investimentos de mais de R$ 100 milhões, com mais de 12.000 m² de área construída — o espaço moderno e sustentável vai abrigar mais de 2,6 mil novas posições de atendimento, equipadas com tecnologia de ponta.