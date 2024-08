A cidade de João Pessoa continua sendo um dos destinos mais procurados do Brasil, desta vez, para o feriado do Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro. Um levantamento divulgado, nesta quinta-feira (29), pela Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina -, coloca a capital paraibana no Top 20, como a nona mais buscada pelos turistas brasileiros. O levantamento considerou a procura por pacotes para destinos nacionais nas plataformas de vendas da companhia (site e app).

Conforme Daniela Araújo, diretora de Produtos em Destino da Decolar, houve um crescimento de 25% na busca por pacotes de viagem nacionais para o feriado de 7 de setembro, em relação ao mesmo período de 2023. O levantamento ainda aponta a preferência dos viajantes por locais que contenham praias. A região Nordeste lidera, com 13 menções entre os 20 destinos mais procurados para a data.

Daniel Rodrigues, secretário de Turismo de João Pessoa, comemora mais essa menção, afirmando que esse resultado confirma a intensidade do investimento que a Prefeitura de João Pessoa tem feito na promoção da cidade. “Estamos celebrando esses dados que confirmam que os turistas brasileiros têm aprovado tudo que tem sido realizado para a melhoria da prestação de serviços e de toda a nossa infraestrutura, destacando a mobilidade urbana, a acessibilidade, a segurança, o cuidado com a nossa orla marítima, entre outros tantos pontos”, aponta.

Também na região Nordeste estão Porto de Galinhas (4º), Natal (5º), Recife (6º), Fortaleza (7º), Salvador (8º), João Pessoa (9º), Maragogi (12º), Fernando de Noronha (13º), Aracaju (14º), Ilhéus (18º) e Costa do Sauípe (20º). Na região Sudeste, o Rio de Janeiro ocupa a 3ª posição e São Paulo fica na 10ª. Já o restante de destinos mais buscados para o feriado de Independência está na região Sul, sendo eles Foz do Iguaçu (11º), Balneário Camboriú (15º), Curitiba (16º), Belo Horizonte (17º) e Navegantes (19º).

Confira o ranking dos 10 destinos nacionais mais buscados:

1º – Maceió (AL)

2º- Porto Seguro (BA)

3º – Rio de Janeiro (RJ)

4º – Porto de Galinhas (PE)

5º – Natal (RN)

6º – Recife (PE)

7º – Fortaleza (CE)

8º – Salvador (BA)

9º – João Pessoa (PB)

10º – São Paulo (SP)

