O Grupo Energisa abriu a chamada pública para seleção de projetos para o Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Aneel. Neste edital, serão aportados cerca de R$ 30 milhões em iniciativas das nove distribuidoras do Grupo, incluindo a Paraíba. Ao todo, o Estado irá receber um investimento de mais de R$ 3 milhões.

O programa tem o objetivo de levar soluções de economia de energia e ações de conscientização sobre o uso racional desse insumo essencial no dia a dia. Na Paraíba já foram investidos mais de R$ 42 milhões na instalação de luminárias, lâmpadas e refletores de LED; ar-condicionados; e sistema fotovoltaico e motores, em hospitais municipais e estaduais, praças, universidades federais e estaduais, e nos mais diversos órgãos e entidades da Paraíba, nos últimos 5 anos.

Os recursos do PEE poderão ser direcionados para projetos rurais, de infraestrutura de iluminação pública, organizações sociais, empresas e órgãos públicos. Todos os clientes da Paraíba podem participar do edital, que ficará aberto até o dia 25 de outubro. As regras serão apresentadas em uma live na terça-feira (03/09), às 10h (horário de Brasília), pelo link: https://abrir.link/SvOaO

“O Programa de Eficiência Energética é mais do que uma iniciativa; é um compromisso do Grupo Energisa em liderar a mudança para um futuro mais sustentável. Ao investir em tecnologia e inovação, buscamos criar soluções que beneficiem tanto os nossos clientes quanto o planeta. Trabalhamos para promover o uso consciente da energia e impulsionar o desenvolvimento econômico e social nas regiões onde atuamos, além de reforçar nosso compromisso em integrar as práticas ESG em todas as nossas operações”, afirma o coordenador de Eficiência Energética, Thiago Oliveira.

O programa é realizado pela Energisa e segue as diretrizes definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Para se inscrever, confira o edital no endereço: https://www.grupoenergisa.com.br/programa-de-eficiencia-energetica.

Os resultados dos selecionados serão divulgados no dia 31 de janeiro de 2025.

