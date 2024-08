Presidente da OCB/PB recebe Título de Cidadão Pessoense

João Pessoa ganhou, nesta quinta-feira (29), um novo cidadão: André Pacelli, médico anestesiologista e presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras na Paraíba (OCB/PB). Natural de Santa Cruz (RN), o dirigente recebeu o Título de Cidadão Pessoense em sessão solene, presidida pelo vereador Marmuthe Cavalcanti, autor da propositura.

Lideranças do cooperativismo, da área médica, amigos e familiares do homenageado prestigiaram o evento, realizado na Câmara Municipal de João Pessoa.

Presidente da Frente Parlamentar Municipal do Cooperativismo (Frencoop JP), Marmuthe Cavalcanti justificou a honraria, trazendo fatos da biografia do líder cooperativista e enaltecendo sua atuação como médico e dirigente da OCB/PB.

O vereador ressaltou, ainda, a importância do trabalho de interlocução realizado por Pacelli junto à Frencoop JP, que fortalece a parceria entre o Legislativo Municipal e o Cooperativismo.

“Nosso homenageado tem sido um parceiro importante nas ações referentes ao cooperativismo que realizamos. Dono de uma biografia irretocável e de inestimáveis serviços prestados ao povo de João Pessoa tanto na área da saúde quanto no setor cooperativista.

Fica evidente que André Pacelli faz por merecer esta homenagem concedida pelo nosso mandato. E a Casa Napoleão Laureano também se orgulha de prestar tão justo reconhecimento, tornando cidadão pessoense de fato e de direito uma pessoa que se dedica e contribui bastante com esta cidade”, declarou o vereador.

O presidente do Sistema OCB/PB agradeceu a honraria com um discurso emocionado, no qual rememorou sua trajetória pessoal, profissional e como líder cooperativista. “É um momento de muita alegria e satisfação receber essa homenagem, que consolida a minha relação com essa cidade que me acolheu com tanto carinho, oportunizou trabalho e criar minha família. Dedico esse Título a todos os cooperativistas, profissionais de saúde e pessoenses que, diariamente, trabalham para construir uma cidade justa, solidária e próspera”, afirmou André Pacelli.

Homenagens da família, de lideranças do cooperativismo e da área de saúde

Marcada por muitas homenagens, a sessão foi aberta pela leitura de um texto bíblico, realizada pela filha do dirigente cooperativista, Ana Carolina Ramalho. Em seguida, lideranças que compuseram a mesa da solenidade realizaram discursos destacando a dedicação e liderança de André Pacelli no cooperativismo e como médico.

Integraram a mesa os seguintes presidentes de cooperativas e entidades de representação: Malaquias Ancelmo (Sistema OCB/PE); Wilson Ribeiro de Morais (Central Sicredi NE); Gualter Ramalho (Unimed João Pessoa); Bruno Leandro de Souza (CRM-PB); e o ex-secretário estadual da Agricultura, Rômulo Montenegro.

“O Cooperativismo, que você muito bem representa, é uma das forças transformadoras da sociedade. Esta homenagem é pautada no exemplo que você se tornou para a bandeira do Cooperativismo”, afirmou o presidente da Unimed João Pessoa, Gualter Ramalho.

Amigo de longa data do homenageado, o presidente da Central Sicredi Nordeste, Wilson Ribeiro, se emocionou ao falar sobre a história de André Pacelli no cooperativismo paraibano e o seu compromisso com o setor.

“André se revelou um grande cooperativista. Ele é um construtor do cooperativismo e tem ajudado a fazer a pacificação junto a alguns sindicatos de categorias”, pontuou.

Também estiveram presentes o superintendente do Senar PB, Sérgio Martins; o presidente do Farol do Desenvolvimento da Paraíba, Chico Nunes; o secretário municipal de Gestão Governamental, Diego Tavares; além de representantes do Tribunal de Contas do Estado, da Codevasf, diretores e gestores de cooperativas de diversos ramos.