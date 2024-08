Podcast Sou do Campo: engenheiro explica sobre o cultivo de peixes em Tanque Rede

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o professor Fábio Agra Medeiros, do Campus I da UEPB e engenheiro agrônomo, discutiu o cultivo de peixes em Tanque Rede.

Ele explicou que essa técnica, caracterizada pelo uso de gaiolas flutuantes em corpos d’água, é uma das atividades agropecuárias que mais crescem no Brasil.

Fábio destacou a importância de escolher locais com condições ambientais favoráveis e de seguir as normas legais para instalação.

A tilápia, especialmente no Nordeste, é a espécie mais cultivada devido à sua adaptabilidade e resistência.

O professor também reforçou a disponibilidade da UEPB para oferecer suporte e capacitação técnica na área.

Ouça o podcast completo e saiba mais.