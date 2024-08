Na manhã desta quinta-feira (28), o influenciador digital Odilon Wagner foi encontrado morto em seu apartamento no município de Campina Grande, no Agreste da Paraíba. Odilon, que também atuava como apresentador e era estudante de Odontologia, tinha uma presença marcante nas redes sociais e conhecido por suas transmissões durante O Maior São João do Mundo, realizadas pelo site Sua Música.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegar ao local, os socorristas constataram que Odilon já estava sem vida. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Nas últimas horas antes de sua morte, Odilon compartilhou diversas publicações em seu perfil no Instagram. Em suas postagens, ele aparecia ao lado de amigos do curso de Odontologia, além de familiares e colegas, e também relembrava momentos vividos no Parque do Povo durante as festividades do Maior São João do Mundo, em junho deste ano. Entre as músicas que compartilhou, estavam “Chuva de Honestidade”, de Flávio Leandro, e “Grandes Coisas”, do cantor gospel Fernandinho.

A morte de Odilon Wagner causou grande comoção em Campina Grande, onde ele era uma figura conhecida e respeitada, tanto no meio acadêmico quanto na comunidade digital e nas festas populares. Amigos e seguidores do influenciador manifestaram seu pesar nas redes sociais, lembrando-o como uma pessoa alegre e comprometida com tudo o que fazia

