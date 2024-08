Deputado renova desafio ao seu colega de Assembleia Legislativa

Ao comentar a decisão judicial de permitir que o deputado Chico Mendes (PSB) dispute as eleições deste ano para prefeito de Cajazeiras, o deputado Júnior Araújo (PSB) frisou que é “uma decisão que não tem nenhum fundamento”.

“O juiz quer criar uma nova tese, porque vai de encontro a todas as decisões dos tribunais superiores, até com decisões com repercussão geral”, acrescentou Júnior.

De todo modo, o deputado assinalou que “time que quer ser campeão não pode escolher o time contra o qual quer jogar na final”.

Júnior Araújo tem renovado publicamente um desafio paroquial: “Digam uma única obra que chegou a Cajazeiras oriunda da atuação do ex-deputado Jeová campos ou de Chico Mendes que eu renuncio ao meu mandato”.

“Mostrem uma obra que chegou na cidade com recursos dos dois que renuncio”, reiterou.

