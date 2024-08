Lula e João Azevêdo inauguram o lote 2 do Canal Acauã-Araçagi

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e o governador João Azevêdo entregam, nesta sexta-feira (30), mais uma etapa do Canal Acauã-Araçagi.

A inauguração irá acontecer no município de Riachão do Poço, às 11h. Em seguida, os gestores se deslocam para João Pessoa, onde irá ocorrer, a partir das 13h, no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções, a solenidade de anúncio de novos investimentos do governo federal na Paraíba.

Pela manhã, será inaugurado o Lote 2 do canal Acauã-Araçagi – obra onde foram investidos R$ 715 milhões – quando haverá um sobrevoo pelos 52 quilômetros de extensão e em seguida a aterrissagem, onde haverá a abertura da válvula dispersora na derivação para o rio Ipanema, afluente do rio Gurinhém, no município de Riachão do Poço.

O Canal Acauã-Araçagi é um empreendimento estruturante, em processo de implantação pelo Governo Federal, em parceria com o Governo da Paraíba, que objetiva o aproveitamento de águas interiores e águas a serem transpostas pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), por meio do Eixo Leste.

Durante a visita do presidente Lula e do governador João Azevêdo, será acionada a válvula dispersora, para a liberação da água que vem do Lote 1 do Canal para o rio que vai perenizar três assentamentos do Incra: Chico Mendes, 21 de Abril e Padre Higino. Foram investidos nos dois lotes mais de R$ 1,2 bilhão.

Às 13h, a agenda prossegue no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções de João Pessoa, onde serão anunciadas várias ações e assinados diversos protocolos e convênios que beneficiam o Estado.

O Sistema Adutor do Canal Acauã-Araçagi, obra dividida em três lotes: 1, 2 e 3, visa o atendimento e abastecimento de água potável para mais de 40 municípios da região, em caráter regular e contínuo, e durante o período seco, o suprimento de água permitindo o atendimento de uma área de aproximadamente 16 mil hectares de terras irrigadas, desde a Barragem de Acauã até a Barragem de Araçagi, beneficiando mais de 600 mil habitantes.

A captação se dá na Barragem de Acauã (Argemiro de Figueiredo) localizada no Município de Itatuba, ao sul do Estado. A partir da tomada d’água, o sistema adutor avança em direção ao norte até desaguar na Barragem de Araçagi, no Rio Mamanguape.

Neste percurso, o sistema adutor cruza as bacias dos rios Gurinhém e Miriri, integrando-as, e promove implantação de obras do empreendimento.

O projeto do Canal Acauã-Araçagi totaliza 109,10 km. O sistema foi projetado para trabalhar totalmente por gravidade e transportar vazões que variam de 10 m³/s no trecho inicial a 2,5 m³/s no trecho final.

Municípios contemplados:

Lote 01

Itatuba

Mogeiro

Itabaiana

São José dos Ramos

Salgado de São Félix

Ingá

Juripiranga

Pedras de Fogo

São Miguel de Taipu

Pilar

Lote 02

São Miguel de Taipu

Pilar

Riachão do Poço

Sobrado

Sapé

Marí

Alagoinha

Cruz do Espírito Santo

Santa Rita

Caldas Brandão

Gurinhém

Guarabira

Mulungu

Cuitegí

Cuité de Mamanguape

Alagoinha

Lote 03

Alagoinha

Cuité de Mamanguape

Itapororoca

Araçagi

Curral de cima

Pirpirituba

Capim

Mamanguape

Sertãozinho

Serra da Raiz

Belém

Caiçara

Duas Estradas

Lagoa de Dentro

Pedro Régis

Jacaraú

Logradouro

Campo de Santana

Data: 30.08.2024 – Sexta-feira

Hora: 11h

Evento: Solenidade de inauguração do Lote II da Vertente Litorânea (canal Acauã-Araçagi)

Local: BR-230, Km 079 (entrada à direita), Riachão do Poço

Hora: 13h

Evento: Anúncio de investimentos do governo federal na Paraíba

Local: Teatro Pedra do Reino, Centro de Convenções de João Pessoa, Rodovia PB-008, Km 5