O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, esteve em Campina Grande nesta quarta-feira (28), ocasião em que inspecionou o andamento das obras de reconstrução do Complexo Educacional da Escola Caic José Jofilly, no bairro das Malvinas. A obra conta com um investimento superior a R$ 10,2 milhões e vai proporcionar um ambiente de ensino moderno e adequado para os estudantes da região.

Durante a visita, Lucas Ribeiro destacou o ritmo acelerado dos trabalhos, que já atingiram mais de 70% de execução. O vice-governador ressaltou a importância do projeto para a comunidade local e expressou otimismo com a previsão de entrega para o início do próximo ano.

“A obra está bem avançada, com salas de aula prontas, auditório, ginásio. Vamos continuar acompanhando de perto para garantir que esse ritmo seja mantido e que possamos entregar essa escola em fevereiro, permitindo que nossos estudantes iniciem o ano letivo em um ambiente novo, moderno e adequado, como merecem,” afirmou.

O projeto de reconstrução do Caic José Jofilly contempla uma série de intervenções que vão desde a demolição de estruturas antigas até a implantação de novas instalações elétricas e sanitárias. A proposta é criar um espaço educacional completo, que atenda às demandas contemporâneas de ensino e aprendizado, oferecendo uma estrutura robusta e funcional.

A nova escola contará com 12 salas de aula e uma série de instalações voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico dos alunos, incluindo laboratórios de Informática, Química, Física, Biologia, Matemática e Robótica. Além disso, o complexo educacional terá um auditório com palco, vestiários, biblioteca, cozinha, refeitório, pátio, reservatórios e um ginásio.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online