Nesta quarta-feira (28) o advogado Saulo Medeiros, candidato à lista sêxtupla da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PB), para o cargo de desembargador pelo Quinto Constitucional, concedeu uma entrevista à Rádio Caturité FM, em que falou sobre sua candidatura e a importância da celeridade processual no Poder Judiciário.

Saulo destacou a peculiaridade desta eleição, que ocorre simultaneamente a outras importantes votações, como a eleição da OAB e as eleições municipais.

Ele ressaltou que sua candidatura ao Quinto Constitucional não é um trampolim para outros cargos, mas sim um projeto prioritário em sua carreira jurídica. “Não estou aqui postulando a vaga do Quinto Constitucional para fazer trampolim para a carreira na ordem, não tenho essa pretensão”, afirmou.

Durante a entrevista, Saulo Medeiros falou sobre a importância da celeridade processual, um dos principais desafios do Poder Judiciário. Ele ressaltou que a juventude, aliada à experiência adquirida ao longo dos anos, será uma de suas contribuições caso seja eleito.

Saulo Medeiros concluiu sua participação na entrevista reforçando seu compromisso com a advocacia e com o Quinto Constitucional. Segundo ele, sua candidatura visa fortalecer a voz dos advogados no Tribunal de Justiça da Paraíba, sempre com o objetivo de defender os direitos e a honra da classe.

Veja a entrevista no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

